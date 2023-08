"Hay una epidemia de soledad porque no tenemos tiempo para quedar con gente y no hacer nada"

Publicado hace 17 minutos por Elnuberu a bbc.com

Experta en estudios culturales, Sheila Liming, basándose en sus propias experiencias con la soledad, escribió el libro Hanging Out: the radical power of killing time, un ensayo en el que teoriza que una de las causas que provoca esta crisis es la “incapacidad de quedar” o en inglés hanging out. Las personas no tienen suficiente tiempo para dedicarse a la interacción social. Y, por otro lado, también sienten que la interacción social en sí misma es una pérdida de tiempo, así que no la priorizan. Muchos se sienten culpables por no hacer nada.