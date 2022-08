Qué hacer si te ocupan tus propiedades

Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a confilegal.com

Un sistema legal, a nuestro entender, no se basa en la protección de un derecho remitiendo a una jurisdicción u otra, sino por aplicar la más efectiva hacia el perjudicado y la más punible al infractor: algo que no ocurre con la ocupación inconsentida en el caso de no ser morada. Pues porque es muy difícil para un juez discernir si el domicilio ocupado, u okupado, es morada o no. Bastaría con que no se pusiera en duda tal carácter, para poder abrir diligencias previas con medidas cautelares de expulsión inmediata.