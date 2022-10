Habla el padre de la niña muerta en Gijón: "Vengo a darle el último abrazo a mi hija, el viernes me habían dado la custodia tras cinco años de lucha"

Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a lne.es

Emocionado, santiguándose frente al portal en el que tuvieron lugar los hechos y repartiendo fotos de su hija entre los medios para que "esto no vuelva a pasar". El padre de la niña de 6 años muerta anoche en Gijón supuestamente a manos de su madre se mostraba destrozado. "Vengo a darle el último abrazo a mi hija, el viernes me habían dado la custodia tras cinco años de lucha", afirmaba el hombre que llegó a Asturias desde Segovia para decirle "adiós a mi hija, no os imagináis el dolor que es esto", afirmó Eugenio García.