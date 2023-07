Guía para leer encuestas

Publicado hace 1 hora por aglofdlr a ceutaactualidad.com

Estimado lector, si esperaba un resumen de las encuestas del día, este no es su artículo. No es una llamada a su atención, sino una muestra de aprecio por su tiempo. Cientos de honorables periodistas ya han hecho tan digno trabajo durante el día de hoy en los diversos medios locales y nacionales. Por tanto, por respeto a su inteligencia y a mi salud mental como analista político de esta campaña, tras horas de estudio, he llegado a la conclusión de que, dado que todo está más que analizado y con una suficiencia que yo no puedo superar, ofrecerle