«Los grandes propietarios y las constructoras no quieren que haya un parque público de vivienda en España»

La Ley de Vivienda es ‘light’, dice Alejandro Inurrieta, por la presión que ejercieron los ‘lobbies’ sobre el PSOE para dejar el control de precios fuera del texto. En este mercado no hay inspectores. Esa labor deberían hacerla los inspectores de consumo, pero no hay. Cuando uno tiene un problema con su casero, o se va a un juzgado, o no hay ningún estamento público que le ayude. En Europa hay mecanismos de arbitraje muy desarrollados. En España estamos a años luz. Y no hay interés por mejorar.