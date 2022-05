Publicado hace 1 hora por calcetus a lavozdeasturias.es

El esfuerzo es algo que la mayoría no puede elegir. No llegas al trabajo y dices «voy a esforzarme mucho, que seguro que gano algo». El esfuerzo es parte intrínseca del día a día de quienes ejercemos un trabajo, no digamos ya los que ejercemos un trabajo físico. Unos días más, otros días menos, pero siempre está ahí y no es eludible. Y desde luego, solo sirve para engrosar la cartera de otro. Para la mayoría de los mortales el esfuerzo solo lleva al cansancio y se ejerce por mera supervivencia. Eres consciente de que tienes que hacerlo[...]