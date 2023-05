El gran hermano acreedor (Roger Senserrich)

Publicado hace 1 hora por ccguy a 4freedoms.substack.com

De todas las cosas que me sorprendieron cuando me mudé a Estados Unidos, hay pocas más extrañas que los “credit scores” o puntuaciones de crédito, porque es algo (creo) que no tiene nada remotamente equivalente en España. Es un sistema tan alienígena, tan extraño, que creo que merece una explicación un poco larga, porque es de estas marcianadas colosales que sólo encuentras en Estados Unidos. El numerito en cuestión fue inventado por Bill Fair y Earl Judson Issac en los años cincuenta. En 1958 su empresa, la Fair, Issac and Company (FICO) (...)