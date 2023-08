Google debe ser destruido

Publicado hace 43 minutos por Joseargen a 4pt.su

Google no es necesario, no necesitamos un sistema de búsqueda que sólo nos presenta lo que ellos quieren y cuyo contenido no es saludable o estimulante para el ser humano. Lo único que nos provee este sistema es pura basura, por lo que no tendremos problemas cuando nos deshagamos de él.