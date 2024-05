Publicado hace 25 minutos por Harkon a larazon.es

Tras colaborar con asiduidad en el bloque de actualidad, Miró fue llamado por Miquel Valls, copresentador de Griso, quien anunció a los espectadores la inesperada noticia: "Gonzalito, ven conmigo, porque te tengo que decir algo. Hoy es tu último día con nosotros". Con su característica sorna, Miró aceptó la situación con humor, señalando: "Me despedís, me despedís… Bueno, tenía que llegar.Lo estaba esperando mucha gente". Aunque no se han revelado detalles específicos sobre los motivos de su partida...