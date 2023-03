González Pons (PP) es contrario a prohibir la pornografía ante casos como el de Badalona: "Es lo que haría el franquismo"

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a notimerica.com

"Yo soy muy poco partidario de legislar en el ámbito de la vida privada de las personas; la pornografía no es el problema, es el síntoma del problema, y prohibirla es lo que haría el franquismo", ha indicado González Pons en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntado por si las administraciones deberían regular en este ámbito. "Vivimos problemas mucho más profundos que no se resuelven simplemente cortando la flor de la planta envenenada. No caben soluciones simplistas para problemas complejos".