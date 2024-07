Publicado hace 1 hora por JanSmite a lasexta.com

Según ha desvelado el 'Financial Times', la Comisión Europea propondrá a finales de este mes eliminar el umbral actual de 150 euros por debajo del cual se pueden comprar artículos libres de impuestos. En concreto, Shein, Temu y AliExpress son las principales plataformas que se han puesto en el punto de mira. La normativa vigente de la UE señala que los paquetes comprados online desde un país no perteneciente a la UE no están sujetos a derechos de aduana si su valor es inferior a 150 euros.