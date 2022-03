Francotirador que quería matar a Pedro Sanchez echa culpas a Losantos y recuerda al tribunal que aun tiene los 15 puntos del carnet

Dice que todo fue "una ensoñación" del vino y el orujo: "Mezclé las películas y me sentí un héroe para salvar a España. Como oía mucho a Losantos, que también es un patriota...". "El carné de conducir no me lo han quitado. Y tengo los 15 puntos"