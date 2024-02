Publicado hace 15 minutos por autonomator a 20minutos.es

El público no ha conectado con ‘El mejor de la historia’ de TVE, versión española del formato de la BBC '100 greats britons'.La fama del sello de la televisión pública británica podría hacernos creer que este programa es de calidad sólo por su lugar de procedencia. Lo que no se especifica es que se estrenó en 2002 en el Reino Unido. Ya hace más de veinte años. Y la sociedad ya no está en 2002.Encima el espacio llega en plena saturación de tertulias hacia ninguna parte