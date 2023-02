Publicado hace 44 minutos por Osdransky a loquesomos.org

Es al Rojo vivo, un programa de la Sexta TV, subrayo que servidor no ve TV en un intento personal de no degenerar como ser humano. Pero en mis incursiones por las redes sociales, ¡zas! me encuentro un corte del vídeo donde hablan del periodista Pablo González, y encima con el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Bueno.