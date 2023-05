Feijóo y las pupilas que dilatan (y delatan)

Publicado hace 30 minutos por nereira a blogs.publico.es

Me sorprende que lo que haya quedado más expuesto en un ámbito que no brilla por su intelectualidad, salvo contadas excepciones, es la ignorancia del candidato del PP al presidente del Gobierno; y algo más. Porque no se trata solo de ser o no un ignorante, de haber leído más o menos libros (1984 es ya inseparable de Feijóo), de haber estudiado más o menos arte de tu propio país a niveles dios (Picasso, "catalán" por obra y gracia del gallego), de haber leído mucha o poca historia (sobre todo, la de las religiones que "no matan")