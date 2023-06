Feijóo se burla de los debates y anima al presidente a hacerlos con Díaz, Irene Montero, Otegi y “con el Sánchez de 2018”

Publicado hace 1 hora por Desideratum a elpais.com

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a burlarse este domingo de la propuesta de Pedro Sánchez de celebrar seis debates cara a cara entre los dos antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio. “Yo comprendo que él está más cómodo en un plató de televisión que en la calle, pero pedir seis debates me parece una pasada. ¿Para qué quiere seis? ¿Para decir seis veces que con Bildu no se acuerda nada? ¿Para decir seis veces que no pactará con el independentismo, que no podrá dormir con Podemos, que no eliminaría el delito de se