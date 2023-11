Publicado hace 22 minutos por fareway a eldiario.es

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha criticado el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante la apertura de la legislatura y ha justificado por qué su grupo no ha aplaudido: “Cuando la presidenta del Congreso no es la presidenta de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos y simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso”, ha asegurado en declaraciones a los periodistas.