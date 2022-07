Publicado hace 39 minutos por Lindor a nuevatribuna.es

En la mayoría de las CCAA la realización de IVE en centros públicos es lo excepcional y no lo habitual, contra lo que dice la ley. Solo en seis superan el 90% y otras dos más el 50%.Varias CCAA (Madrid, Extremadura y Murcia) no realizan ninguna IVE en la red pública, y otras de manera muy minoritaria (Castilla la Mancha 0,1%, Castilla y León 17,5%, etc.).