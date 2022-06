La euforia de Elliot Page

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a esquire.com

En diciembre de 2020, tras revelar que es transgénero se convirtió en el hombre trans más famoso del planeta. Eso le ha convertido en el blanco de un odio indescriptible, pero también le ha proporcionado una alegría inimaginable. Aquí, en sus propias palabras, habla de su infancia, su carrera, su transición y su vida, aunque no necesariamente en ese orden. ¿Qué he aprendido de la transición? No puedo exagerar la mayor alegría, que es verse realmente a uno mismo. Sé que a los demás les parezco diferente, pero para mí empiezo a parecerme a mí.