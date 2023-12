Publicado hace 2 horas por txepel a noticiasdenavarra.com

El líder de UPN ha cargado duramente contra el PSN y, especialmente, contra Chivite, a quien ha acusado de "mentir a sus votantes" y de "no tener vergüenza". De "pactar con terroristas condenados" como Otegi y de "no tener más principio" que "mantener el poder y mantener el sueldo". "No sé como no vomita por la noche, hay que tener un estómago especial"