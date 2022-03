Un español describe la actitud de los jóvenes rusos ante la invasión de Ucrania: "No hay ningún interés en saber lo que pasa"

Alberto Blanco explica desde Krasnodar cómo ven allí los ciudadanos la invasión de Ucrania: afirma que esa palabra no se utiliza, se habla de maniobras, y que se ha encontrado en la calle con caravanas pro-Putin y la 'Z' de apoyo al líder ruso. El entrenador incide en que allí "no llega nada" sobre los ataques rusos contra Mariúpol, a pesar de que la ciudad ucraniana no queda demasiado lejos de Krasnodar: "Nada de esto la gente lo ve", sentencia, insistiendo en que "no llegan estas informaciones".