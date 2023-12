Publicado hace 1 hora por Harkon a eldiario.es

No es igual que una mujer víctima de violencia de género denuncie y que el caso recaiga en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº2 de Granada que en el único que existe en Badalona. Ambos gestionan una cantidad de procesos parecida, pero mientras que el primero acepta el 97% de las órdenes de protección que solicitan las mujeres, el segundo solo concede el 32%, es decir, rechaza casi el 70%. No es una excepción. Los datos muestran una clara desigualdad a la hora de considerar si una situación es de riesgo o no como para otorgar esa medida.