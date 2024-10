Publicado hace 50 minutos por Hombre_de_Estado a elperiodicodelaenergia.com

Con el buen final de 2023 y el extraordinario 2024, la producción renovable lleva en la España peninsular 12 meses consecutivos por encima del 50% del mix eléctrico: desde octubre de 2023 hasta este septiembre. Las renovables incluyen: hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables. Las no renovables: nuclear, carbón, ciclos combinados, cogeneración y residuos no renovables; y en Canarias, diésel, gas y de vapor. 2023 fue el primer año por encima del 50%, pero no en todos sus meses.