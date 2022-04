Publicado hace 32 minutos por ccguy a es.gizmodo.com

“Si estás en un avión, no seas un idiota y no pongas en peligro a las tripulaciones de vuelo y a los demás pasajeros”, dijo el viernes el secretario de Transporte de EE. UU., Pete Buttigieg, en el programa de entrevistas The View. “Si lo haces, serás multado por la FAA”. Y multados fueron. Según la FAA, la pasajera que recibió la multa de $81.950 estaba en un vuelo de American Airlines desde Dallas-Fort Worth, Texas el 7 de julio de 2021 cuando agredió a la tripulación y a otros pasajeros.