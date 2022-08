Eric Cantona: "No veré el Mundial de Qatar. Ha muerto gente construyendo los estadios. No es un país de fútbol"

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a marca.com

El ex jugador francés que militó en el Manchester United no verá el Mundial y da, desde su punto de vista, razones que obligan a ello. "Para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no lo es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el fútbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Qatar no es un país de fútbol", se despachó el galo durante una entrevista con Sportmail.