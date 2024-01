Publicado hace 17 minutos por Grahml a elplural.com

La Ley de Amnistía no ha obtenido luz verde en el Congreso de los Diputados debido a la negativa de los siete diputados de Junts per Catalunya (JxCat), que han consumado su amenaza de no apoyarla si el PSOE no votaba a favor de sus enmiendas. Un movimiento que ha reflejado el malestar de los socios de Gobierno, destacando así la reacción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Un firme desacuerdo que ha transmitido el líder de la formación republicana, Oriol Junqueras, en declaraciones a la prensa tras el pleno de la votación.