Entrevista a Javier Ruiz "La desigualdad no es rentable ni para los ricos"

Publicado hace 1 hora por RaulUrdaci a diariodesevilla.es

"La desigualdad no es una preocupación ni de rojos ni de pobres. No tiene sentido que haya millones de personas que no pueden comprarse un libro. Para los panaderos es rentable que la gente pueda consumir. Y para los vendedores de pisos es rentable que los panaderos ganen dinero. Y para los vendedores de yates es bueno que les vayan bien a los vendedores de pisos. La desigualdad no es rentable ni para los ricos".