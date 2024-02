Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a lavozdelsur.es

Un joven de 24 años perdía la vida este martes en accidente laboral mientras manipulaba una máquina de estiraje en una empresa en la localidad sevillana de Carmona. Tras el trágico suceso, Sofitec, la empresa en la que trabajaba el joven, no detuvo la actividad laboral. Así lo ha denunciado públicamente Carlos Aristu, secretario general de CCOO Sevilla. "He recibido una llamada de compañeros del trabajador fallecido. La empresa no ha parado. Ningún turno. Se ha limpiado la sangre una vez retirado el cadáver y todo siguió funcionando.