Un tribunal de Nueva York dictaminó que un ex militar español vigiló ilegalmente a las personas que visitaban al activista en la embajada ecuatoriana en Londres. Cuatro ciudadanos estadounidenses -dos abogados y dos periodistas- habían demandado al ex director de la CIA Mike Pompeo, a la CIA y a David Morales, un ex soldado de las Fuerzas Especiales del ejército español que era propietario de una empresa española de vigilancia que fue contratada para proporcionar seguridad a la Embajada de Ecuador en Londres.