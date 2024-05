Publicado hace 34 minutos por Hombre_de_Estado a bbc.com

Esta es la segunda vez que la chimpancé Natalia pierde una cría. Dio a luz a inicios de febrero y parecía que todo iba bien en el Bioparc, un zoo de la ciudad de Valencia. Pero literalmente de un día para otro, la cría "se debilitó muy rápidamente y murió". "No sabemos la causa exacta, pero parece que la madre no producía leche suficiente", explica el director del Bioparc. Desde la muerte, la chimpancé de 21 años no se ha querido separar del cuerpo de su cría. La lleva consigo desde hace más de 3 meses mientras realiza sus rutinas cotidianas.