"Estaba yendo a recoger a mi hijo. Sabía que no podía llegar tarde, así que cogí un carril para vehículos con varios ocupantes. Había un puesto de control cuando salí del carril y frené cuando un policía me dio la voz de alto. Un policía me preguntó: '¿Hay alguien más en el coche?' Y dije, ‘Pues sí’ Él preguntó '¿Dónde?' Señalé mi tripa y dije, ‘Mi bebé está aquí. Es una persona.' Él dijo, 'Oh, no. Tienen que ser dos fuera del cuerpo'