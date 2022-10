Elon Musk culpa a las universidades woke de poner a su hija trans de 18 años en su contra, a las que acusa de impartir una enseñanza llena de comunismo (EN)

Publicado hace 1 hora por malvadoyrarito a dailymail.co.uk

Elon Musk culpa a lo que considera un odio social hacia los ricos como la razón de su relación fracturada con su hija adolescente. Durante una reciente entrevista para la serie "Lunch with the FT" del Financial Times, Musk compartió sus opiniones sobre una serie de temas, la red social de Donald Trump y sus actuales inclinaciones políticas. Aunque Musk describió sus opiniones como moderadas, lamentó lo que considera el impacto negativo de la política liberal en la sociedad, en particular su efecto en las universidades de élite.