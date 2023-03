Elon Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares. Ya no vale ni la mitad

Publicado hace 1 hora por RockinRickyRialto a xataka.com

Ahora Twitter vale 20.000 millones de dólares. Según datos revelados en The Information y The New York Times, Elon Musk valora la compañía en unos 20.000 millones de dólares. El viernes pasado Musk envió un correo a los empleados para anunciar un nuevo plan de compensaciones basado en acciones, y según su oferta, la actual valoración de Twitter es esa: menos de la mitad de lo que Musk pagó hace apenas seis meses.