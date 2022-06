Ella 77 y él 23: la historia de la septuagenaria y su joven esposo con quien vende contenido erótico

Publicado hace 1 hora por knut a biobiochile.cl

El amor no tiene edad, tampoco límites. Así lo demuestra la unión entre una septuagenaria y su veinteañera pareja, con quien vende contenido erótico en una conocida página. No obstante, hablan de amor contra viento y marea. La forma en la que se conocieron es bastante polémica. Errel tenía 71 años cuando murió su hijo. En el funeral de este, un joven de tan sólo 17 años rompió el luto, a juzgar por las palabras de una mujer que no se negó al amor, en medio del dolor. En el periódico Daily Mail describen el asunto como un flechazo, a pesar,,,