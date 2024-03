Publicado hace 7 horas por cocolisto a europapress.es

"El único responsable de este ataque es Estado Islámico. Ucrania no tiene nada que ver en absoluto con lo que ha ocurrido, no hay pruebas de ello, ha declarado la portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Adrienne Watson. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, se ha burlado de la certeza exhibida por Estados Unidos. "Ojalá hubieran sabido tan rápido quién mató al presidente Kennedy EEUU pero durante 60 años no han sabido quién le mató, lo mismo fue el Estado Islámico también".