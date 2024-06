Publicado hace 1 hora por xantal a 20minutos.es

"El auge del tarot, creo que tiene que ver con los tiempos de incertidumbre en los que vivimos, de cambios tan acelerados y continuos que no podemos estar seguros de lo que vendrá. La incertidumbre, casi siempre referida al futuro, crea una desazón y un malestar vital que no siempre se lleva bien. El tarot ofrece respuestas a esa inseguridad e incertidumbre", explica el profesor Vizcaíno. "Como también nos situamos en tiempos de posverdad, no es de extrañar que jóvenes bien formados y educados en el pensamiento racional y científico conjuguen