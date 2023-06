¿La economía va bien pero la izquierda se desinfla? En la clase baja está la respuesta

Publicado hace 1 hora por BoosterFelix a elconfidencial.com

El Gobierno ha asumido que el discurso de los datos macroeconómicos no moviliza a su electorado, pero lo que dicen los datos micro es que la recuperación no llega a ese electorado. España es el país que más crecerá de entre las principales economías desarrolladas del mundo. Dejará atrás a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón… El Gobierno de Pedro Sánchez no puede comprender cómo una situación macroeconómica tan favorable no aglutinó el voto en las elecciones del 28-M en torno a los partidos del Gobierno...