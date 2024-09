Publicado hace 3 horas por Pilar_F.C. a noticiasargentinas.com

Lucía Cassiau publicó dos videos aterradores en sus redes sociales en los que mostró como el ex dirigente de San Lorenzo de Almagro Néstor Ortigoza la golpeaba y maltrataba sin piedad. La ex esposa de Ortigoza comenzó la grabación mostrando su labio ensangrentado por una agresión física que sufrió por el ex futbolista. “Así me dejó. Me está cagando a trompadas”, reveló Lucía Cassiau en la primera parte del video.