Donde domina un cártel del crimen organizado hay menos homicidios, dice el presidente de México

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los homicidios dolosos se registran en las entidades donde prevalece la confrontación entre más de dos grupos delictivos y en estados donde se mantiene una banda hegemónica, no hay crímenes porque "no tienen competencia". "Hay lugares donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios, se los explico más: Sinaloa y Durango no están entre los estados con más homicidios porque hay una sola banda"