Donald Trump quiere que Europa deje de fastidiar a Apple

El expresidente y actual candidato del Partido Republicano manifestó su apoyo a Apple y otras compañías que han sufrido multas por la Unión Europea. Trump prometió a Tim Cook que no permitirá que la UE se aproveche de Apple. "Tim Cook me llamó","me dijo 'la Unión Europea acaba de multarnos con 15.000 millones de dólares' y le dije 'Eso es mucho'". El expresidente le prometió que lo ayudaría, aunque primero necesitaría ganar las elecciones. "No voy a permitir que se aprovechen de nuestras empresas. Eso no va a pasar", dijo Donald Trump.