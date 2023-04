La DGT "ignora" su propia normativa e instala un radar veloláser en un quitamiedos

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a chasiscero.com

La Dirección General de Tráfico (DGT) no siempre cumple a rajatabla sus propias normativas. No cuando se trata de colocar radares sorpresa que puedan multar a los ciudadanos por las carreteras. El caso que os vamos a contar hoy ha ocurrido en Jijona, un municipio alicantino donde un conductor ha tenido la suerte (o la desgracia, según se mire) de encontrarse con un radar veloláser (pequeño y sofisticado) ubicado sobre el guardarraíl. Decimos que no cumple siempre la normativa porque parece ser que los radares de estas características no pueden