Detenido por violar a su hijo de 3 años en Zaragoza

Se despertó en mitad de la noche oyendo ruidos en la habitación de su hijo de 3 años, pero no se alarmó en ese momento demasiado porque pensó que estaba su esposo a allí. Lo que no podía imaginarse cuando entró a la habitación fue que el padre del niño estuviera, supuestamente, agrediéndole sexualmente.La llamada de alerta la dio la madre del pequeño que no dudó en marcar el 091 al ver, según relató la mujer, a su pareja sentimental con los pantalones bajados, el pene erecto y con su hijo de 3 años desnudo. Eran sobre las 03.00 horas.