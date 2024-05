Publicado hace 2 horas por hacesueño a salamanca24horas.com

El varón citaba a las mujeres en su domicilio para entregarle los alimentos y posteriormente forzarlas a mantener relaciones íntimas con él y enviarle fotografías de índole sexual. Las citaba en su domicilio particular, obligándolas en algunos casos a mantener relaciones íntimas con él, todo ello aprovechando su situación de superioridad y la imperiosa necesidad que tenían las víctimas de conseguir alimentos para llevárselos a sus familias. La investigación no está cerrada aún por lo que no ha trascendido el nombre de dicha ONG,