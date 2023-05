Un despido por gitano, problemas para acceder al alquiler por ser marroquí, una condena de la ONU por racismo: los casos que ilustran el racismo cotidiano en España

Publicado hace 16 minutos por Lord_Cromwell a cadenaser.com

Rosalind Williams, que consiguió un dictamen Comité de Derechos Humanos de la ONU que afirmaba que España es un país racista, ha afirmado que "hay una especie de racismo latente en el pueblo español. No se dan cuenta de que son racistas, pero lo son" El racismo no afecta solo a los negros o a personas no blancas. También hay colectivos que sufren discriminación por su etnia. Este martes ha salido a la luz otro caso de racismo que afecta al colectivo que más denuncias presenta, el pueblo gitano.