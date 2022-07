Desde hoy, el despido por estar enfermo es nulo y con indemnización aparte

Publicado hace 1 hora por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Hoy ha entrado en vigor la nueva Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Gracias a esta nueva ley, por fin podrán ser declarados nulos los despidos por estar enfermo. No necesariamente por estar de baja, sino solo por estar enfermo, aunque no haya baja. Es más, la nulidad no se castigaría solo con la readmisión, sino que tendría que abonarse una indemnización aparte de los salarios de tramitación. En primer lugar hay que recordar que el despido por discriminación siempre ha sido nulo, pero que esta (...)