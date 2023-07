Desaparecen los tanques Leopard en Ucrania

Publicado hace 46 minutos por candonga1 a huffingtonpost.es

Aunque EE.UU. promocionó sus vehículos de combate como "asesinos de tanques", no ha sido así. Cuando los enviaron a Ucrania aseguraron que capacitarían al ejército de "un nivel de potencia de fuego y armadura que traería ventajas en el campo de batalla". Sin embargo, estos tanques han recibido grandes críticas por no estar blindados. Así que, ante un ataque, los soldados quedan desprotegidos. Los tanques Leopard no han tenido más suerte. Alemania entregó muchos vehículos de combate de estas características pero no han funcionado tampoco.