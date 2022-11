Publicado hace 1 hora por Desideratum a ctxt.es

No se puede ser demócrata y amenazar con dejar de respirar cuando se aparta simbología de un régimen que no lo fue. Cuando la derecha española habla de borrado de la Historia olvida el funcionamiento de esta disciplina, pero olvida también que el callejero repleto de nombres franquistas no estuvo ahí siempre. Que esas calles y plazas que homenajeaban a los militares golpistas y a los millonarios que los financiaron antes tuvieron otros nombres y las estatuas otros significados.