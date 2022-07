Publicado hace 22 minutos por liztorra a lahoradigital.com

Mi grito responde al contenido del Auto dictado hace unos días por juzgado encargado del Registro Civil de Ourense, que ha autorizado el cambio registral del sexo de una menor de 8 años de edad, por estimar que “ostenta suficiente madurez y disfruta de una notoria y manifiesta estabilidad emocional y sensitiva”. Como también yo soy jurista, aunque no he escuchado al menor, pero tengo mi experiencia de la vida, le diré a este juez que debería saber que a los 8 años de edad no se tiene madurez ni se ha formado la personalidad.