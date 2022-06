Publicado hace 1 hora por jorgemolinos a retinatendencias.com

El procrastinador es un idealista, un soñador, el alma que necesita el mundo para creer que las cosas, contra todo pronóstico, saldrán bien. Postergar no significa no hacer nada, ni mucho menos, significa no hacer lo que se debe hacer. La alerta activa de la ley del último minuto frente a la pasividad conectada de las redes sociales. El like es la vagancia hecha gesto.