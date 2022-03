Debe haber un manual ahí fuera para defender lo indefendible en redes sociales. Repasemos. Dentro hilo:

En el fondo funcionan en redes sociales como grupo de autoayuda. «-¡Gracias, Profe Rojo! Yo me sentía muy avergonzado de defender la Operación Militar Especial rusa en Ucrania. Pero con el argumentario que me has dado ya me siento capaz de cerrarle la boca a la gente». El truco es buenísimo. Sumar a la superioridad moral del que está indignado defendiendo lo indefendible, la actitud de superioridad moral del que afirma "Desde Ucrania sólo nos llega desinformación y mentiras". Como si la destrucción y las muertes fueran virtuales.